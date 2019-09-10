أصدر الأستاذ الدكتور محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، قرارات بتجديد 4 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

شملت القرارات، قرار رقم 1924 بتجديد تعيين أ.د.جمال محمدين حسان، الأستاذ بقسم الوراثة بكلية الزراعة، مديرًا لوحدة الطباعة والنشر، والقرار رقم 1925 بتجديد تعيين د.وليد علي محمد محمود، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار، مديرًا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDC.

كما شملت القرارات، القرار رقم 1926 بتجديد تعيين د.زينب حسن محمد أبو الخير، الأستاذ المساعد بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، مديرًا لمشروع تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات والمستودع الرقمي، والقرار رقم 1931 بتجديد تعيين د.رغدة أحمد حلمي، المدرس بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، منسقًا لجامعة الطفل.