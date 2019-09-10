الإفتاء: كفاية الفقراء والمحتاجين أكثر ثوابا من الحج والعمرة

ذكرت دار الإفتاء المصرية أنّ كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسداد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس، مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة.

وكتبت دار الإفتاء عبر حسابها على فيس بوك: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات، نفتي بأنّ كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسداد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس، مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة، وأكثر ثوابًا منها، وهذا هو الذي اتفق عليه علماء الأمة".

وشددت الدار على أنّه يجب على أغنياء المسلمين فرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، كما أنّ تقديم سد حاجات المحتاجين على التطوع بالحج أو العمرة يُنيل فاعلها ثواب الأمرين معًا.