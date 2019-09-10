استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا، وفقا لتصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف راضي، أن الرئيس أكد على أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة، ويفتح آفاقاً واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها.

ومن جانبهم، أشاد الوفد بجهود الرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام، مما رسخ التعايش التاريخي المشترك بين الأديان على أرض مصر التي طالما مثلت نموذجاً يحتذى به في احتضان واستيعاب مختلف روافد الحضارة الإنسانية المتنوعة.