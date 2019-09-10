تعقد شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الخميس 3 أكتوبر المقبل، وبحسب خطاب مرسل من "كيما" إلى البورصة المصرية، تنظر الجمعية العامة العادية للشركة في التصديق على نتائج أعمال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وإقرار العلاوة الدورية للعاملين المستحقة في يوليو الماضي.

وتنظر الجمعية العامة غير العادية في تعديل قرار الجمعية العامة غير العادية، في شأن بيع 135 وحدة سكنية، وتعديل قرار الجمعية في تقنين أوضاع واضعي اليد على بعض مساحات أراضي الشركة بغرب كيما المتعدي عليها من واضعي اليد، واعتماد توصيات اللجنة المشكلة لتسوية النزاع القائم بين "كيما" و"الحديد والصلب".