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أفراح زملكاوية بالكأس 27

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فيديو.. مصطفى حجاج يطرح "بعدك حياتي تمام" عبر يوتيوب

فيديو.. مصطفى حجاج يطرح "بعدك حياتي تمام" عبر يوتيوب

"الرئاسة": السيسي وجه الوزراء بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

"الرئاسة": السيسي وجه الوزراء بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

"الرئاسة": منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة سترى النور قريبا

"الرئاسة": منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة سترى النور قريبا

"ظاهرة نادرة".. فتاة تسمع تدفق الدم في شرايينها

"ظاهرة نادرة".. فتاة تسمع تدفق الدم في شرايينها

السيسي يدعو البرلمان للانعقاد الخامس يوم 1 أكتوبر

السيسي يدعو البرلمان للانعقاد الخامس يوم 1 أكتوبر

مصرع 3 موظفين في حادث مروري بطريق "أجا - سمنود" بالدقهلية

مصرع 3 موظفين في حادث مروري بطريق "أجا - سمنود" بالدقهلية

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من مناسبات أبريل لـ"سبتمبر".. المالية تصرف مرتبات موظفي الحكومة مبكرا

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أطفال "الفجالة": شغل بيومية 70 جنيهاً وأدوات مدرسية فى آخر الموسم

في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

في ذكرى وفاته.. 7 معلومات عن البطريرك الـ99 للكنيسة القبطية

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ميادين ومتحف وشعار.. ماذا تبقى من عرابي بعد 138 عاما من ثورته؟

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