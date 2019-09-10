"الرئاسة": السيسي وجه الوزراء بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزراء التنمية المحلية والتخطيط والبيئة استعرضوا اليوم خلال اجتماعهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما تم الاستفادة منه من خلال زياراتهم الخارجية من أجل تطوير وتدوير منظومة المخلفات الصلبة، مثل زياراتهم لألمانيا.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس السيسي وجَّه بالإسراع في تنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووجَّه بتنفيذ كل الدعم المادي المطلوب، كمساهمة من الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي وجه بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الظروف الحياتية لهم، من خلال التطبيق الجيد للمنظومة الجديدة وإخراجها بشكل ناجح.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.