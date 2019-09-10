يلجأ عاشقو السيارات دائما إلى المقارنة بين عدة أنواع من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، في سبيل البحث عن التميز وراحة الراكب، وتتجدد المقارنات بين العديد من السيارات بمميزاتها المختلفة، كل عام.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي مقارنة بين سيارتي بيجو 301" و"رينو لوجان".

بيجو 301

تحتوي السيارة محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 115، ويبلغ العزم الأقصى 150 نيوتن متر، وتصل أقصى سرعة للسيارة 188 كيلو متر في الساعة.

وتستغرق السيارة وصولا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 10.3 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو متر6.5 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة فرنسا وتجميعها يتم في إسبانيا، وتأتي السيارة في السوق المصري بعدة فئات تبدأ بـ230,000 جنيه وتصل إلى 270,000 جنيه.

رينو لوجان

تحتوي السيارة محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 110، ويبلغ العزم الأقصى 148 نيوتن متر، وتصل أقصى سرعة للسيارة 175 كيلو متر في الساعة.

والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ5 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.2 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة فرنسا ويتم تجميعها في المغرب، وتأتي السيارة في السوق المصري بعدة فئات تبدء من 213,000 جنيه وتصل إلى 247,000 جنيه.