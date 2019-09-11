عماد أبوهاشم: محمد ناصر قالي مش هقدر أرجع مصر حتى لو مرسي عاد للحكم

قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إنه عندما كان مع جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يحملونه فوق الأعناق وعلى مسافات طويلة وكانوا يحملونه فوق الأكتاف لمدة ثلاث ساعات أو أكثر، ويقبلون قدمه ويده، ويحملونه في مسيرات دون أن تلمس قدميه الأرض.

وأضاف أبوهاشم، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن حمزة زوبع كان يطلب التصوير معه والتقاط الصور، "كان يناشدني بالظهور معه في البرنامج، وفي أحد اللقاءات تفاجأت بقوله: إنت لامع وكل حاجة بس جالي أمر إني ألمعك أكتر"، موضحًا أنه رد على الفور قائلًا "أنت هتلمع نفسك لما تقعد معايا، مش إنت اللي هتلمعني".

وأكد أن الإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر أثناء جلوسه معه في أحد المرات قال له "بالك لو مرسي رجع الحكم.. أنا مش هعرف أرجع مصر، قولتله إزاي يا جدع ده ممكن يمسكك وزارة الإعلام، قالي لأ، أنا عندي قضايا في مصر والقضاء المصري مش هيجامل مرسي حتى لو مرسي رجع الحكم"، وكان ذلك قبل وفاة محمد مرسي العياط.

وتابع: "مع إن مرسي معاه حق إنه ياخد قرار عفو رئاسي بس هو محمد ناصر مش واثق إن مرسي كان يقف بجانبة أصلا، وبعدين أنا مش عارف هو بيتكلم في السياسة ليه، ده شخص كان شغال نحات، إيه اللي جابة يشتغل في السياسة".