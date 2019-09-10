تصدرت تصريحاته التي أدلى بها في برنامج "على مسؤوليتي" بقناة "صدى البلد" أمس محرك البحث جوجل، كأكثر ما يبحث عن المصريون خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، هو المستشار عماد أبو هاشم، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، الذي فضح ممارسات الجماعة في تركيا.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على تصريحات أبو هاشم، كاملة.

حكاية هروب

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه دفع جميع تكاليف انتقالاته للهروب إلى تركيا، عن طريق عبد الله طه وهدان، حيث كان يعمل في تصدير المانجو والفواكه، ويستورد منتجات من السودان وغيرها، فكانت لديه علاقات كبيرة، ومعرفة بطرق الهروب والسفر، مضيفا: "دفعت فلوس تذكرة الطيران اللي هتوديني تركيا، رغم إني قبل ما أسافر خيري على الإخوان كلهم، كنت بتبرع لهم أيام رابعة العدوية والاعتصام، كنت بديلهم فلوس عشان يجيبوا أكل وأتوبيسات ويحشدوا الناس".

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "خيري عليهم، محدش يقدر ينكر، مستعد أقول مين اللي كان بياخد مني التبرعات، بس أنا شايف إنه مايستهلش أقول اسمه، كنت كل ما أروح هناك، يرحبوا بيا جدًا، يتمنوا أني أروح رابعة، لأن أفخم حاجات كانت بتجيلهم بفلوسي".

فضائح وليد شرابي

وتابع القيادي الإخواني المنشق، أن الإرهابي أحمد حسن الشرقاوي دخل في مشادة عنيفة مع الإرهابي الإخواني وليد شرابي، وأوقفوا الأول عن العمل بعد تعليمات الأخير التي صدرت ضده، مضيفا أن الشرقاوي أخبره أن المخابرات الإيرانية تبحث عن كل المعارضين للنظام المصري، موضحا أن "الشرقاوي" أخبره بأن المعارضين للنظام المصري سيلتقون بالمرشد الإيراني ورئيس إيران.

وأكد "أبو هاشم" على أن آيات عرابي هي عميلة لأجهزة الاستخبارات الأجنبية: "أيات مشغلة معاها فريق كامل لكتابة المقالات.. هي متعرفش تكتب المصطلحات وترفع وتنصب وتجر.. وده الكلام اللي قاله الشرقاوي عليها".

العودة إلى أرض الوطن

وأكد أنه شعر بالأمان فور عودته إلى مصر: "لما ركبت طيارة مصر للطيران من تركيا حسيت بالأمان"، مثنيا عما حدث في مصر من تطور كبير لحق بمصر في نواحي عدة لمسها في جميع القطاعات المصرية، ووجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "مفيش كلمة قالوها عن الرئيس صحيحة، والله يدافع عن الذين آمنوا".

واعتذر أبوهاشم، عن انضمامه للجماعة: "اعتذاري واضح وصريح، ومفيش حد كبير على مصر وندمت ندم لا تتخيله، "خطأي كان ناحية بلدي ولو صغير أنا هفضل شايفه كبير"، موضحا أنه لم يستهدف مصر أبدا.

وأشار إلى أن أكثر إعلامي تكرهه جماعة الإخوان هو أحمد موسى: "قالولي إن جريمتك إنك بتتكلم زي أحمد موسى"، ليرد عليه "موسى" بقوله: "ده شرف ليا ووسام".

الاعتراف بالحق فضيلة

وشدد أبوهاشم على أن "الرئيس على رأس من أنقذوا مصر، وعرفت ده وحسيته، وعارف نواياهم، وأنا أكثر واحد أقدر أقولك إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر والإسلام والإنسانية من الإخوان، لأنها جماعة تعادي الإنسانية ككل وكارهيين لكل الناس"، مضيفا "الإخوان بيكرهوا أي مؤسسة تخدم مصر وتسعى للحفاظ على وحدة أراضيها والدفاع عنها أو عمل أي إنجاز مثل القوات المسلحة المصرية".

وقال أبوهاشم، إن الإخواني وليد شرابي يستخدم عمرو عبدالهادي كـ"مخلب قط" لمهاجمة السياسيين، مضيفا أن الإخواني هيثم أبوخليل اتهمته الجماعة أنه يتعاون مع جهات الأمن المصرية، وحولوه إلى التحقيق، موضحا أن وزراء محمد مرسي، وهم عمرو دراج ومها عزام ووليد شرابي وجمال حشمت تُنفق عليهم الأموال بـ"بذخ".

عبودية وإذلال

وأكد القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، أنه قد اكتشف حقيقتهم "كل كلامهم كذب وافتراء على النظام في مصر"، مشيرا إلى أن العاملين بقنوات بالإخوان لا يملكون عقود عمل أو تطبيق للحد الأدني لهم ولا يوجد تأمينات: "قالولي تمسك مستشار قانوني لقناة الشرق علشان يقدروا يوظفوا ناس بدون ورق وأجور عادلة ورفضت".

وتابع: "الإخواني القاضي أيمن الورداني يعمل طباخا لقيادات الإخوان وكان بيعملهم محشي، التنظيم توظيف للعبودية"، فيما رد عليه الإعلامي أحمد موسى: "مفيش إخواني عنده كرامة، وكلهم شوية عبيد تحت أقدام المرشد".

وأشار أبوهاشم إلى أن من يعمل في قنوات الجماعة الإرهابية يجري إخضاعه لنظام "السخرة"، مضيفا أن الجهات المعنية هناك تقوم بإطعام أعضاء الجماعة مقابل العمل دون تلقيهم لراتب جزاء عملهم بالقنوات.

ولفت إلى أن الجماعة توفر لمؤيديها إقامة كاملة في فندق "تاتانك" في تركيا مع توفير تذاكر طيران لهم، "إقامة كاملة في الفندق والعدد كان كبير في الفندق، كان فيه منهم 95% من الإخوان و5% اللي عايزين يصدروهم كواجهة مدنية وكلهم جم لتركيا بأموال التنظيم".

وأكد القيادي الإخواني المنشق أن الجماعة أرادت منه حلف اليمين والبيعة لقيادتهم، "البيعة تعني أنك متقدرش تتصرف لا في شأن خاص أو عام إلا بإذن منهم"، مشيرا إلى أن أحد الأعضاء المنشقين والعائدين إلى مصر قال له "لما بتحلف اليمين بتقعد زيك زي الكرسي.. جماد ويحركوه زي ما هما عايزين ومفيش عقل ولا مخ".

مفيش كبرياء

وتابع أبو هاشم: "فيه برنامج بيقضي على كبرياء وكرامة وطموح كل من ينضم إليهم، والقاضي أيمن الورداني الذي انشق عنهم كان يعمل طباخا لديهم ويطبخ لهم".

وقال المستشار عماد أبو هاشم، إنه سافر إلى تركيا من أجل خدمة مصر، ولكنه بعد ذلك اكتشف خدمته لها بشكل خاطئ تحت تأثير شائعات الإخوان الإرهابية المضللة، وقرر العودة: "الإخوان بيستخدموا الدين لإثارة الشائعات المضللة.. بيجندوا الدين".

وأضاف أنه اكتسب عددا ممن القناعات والقيم والعقائد المسبقة دون دراسة: "خدت قضايا مسلم بيها، وأنا خرجت علشان مصر"، موضحا أن عندما كان إخوانيا، لم يكن ليتخيل أن يجلس يوما مع الإعلامي أحمد موسى على الهواء: "مكنتش أقدر أسمعك تقول كلمة مفيدة، ولو حد كان قالي هتقعد مع أحمد موسى، كنت هقول له أنت بتحلم، مَطِقْش"، ليرد عليه الإعلامي: "كل الإخوان كده".

وأضاف "موسى"، أنه وفي حال استمراره كأحد أعضاء بالجماعة، لم يكن ليجلس معه أبدا: "لو استمريت أصلا، مكنتش هتقعد معايا، ومكنتش هكلم حضرتك أصلا"، ليرد عليه المنشق، بقوله: "ربنا عارف النوايا".