مبروك عطية عن المدرس الذي يحمل عصا لطلابه: "ده منظر واحد داخل زريبة"

أبدى الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، رفضه لضرب التلاميذ داخل المدارس.

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه عاش في عصر "الفلكة" ولكنه لم يتعرض للعقاب بها: "كان سيدنا اللي بيفلك بيعملي كوباية شاي"، متسائلًا: "هو فيه حد اتفلك ونفع؟" واستطرد: "أنا أحلف لك لا يمكن".

وتابع: "أنا عمري ما انضربت من مدرس طول عمري ولو كنت انضربت مكنتش هكمل تعليمي".

وأوضح عطية أنه يرفض أن يرى صورة المعلم الذي يحمل العصا: "ده منظر واحد داخل على بهايم في زريبة وأنا كفلاح أعرف إن الراجل بيدخل الزريبة وإيده فيها عصاية".