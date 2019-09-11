كشف الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن المرة الوحيدة التي اعتدى فيها بالضرب على أحد الطلبة من تلاميذه.

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنا في حياتي ضربت طالب، والطالب اللي ضربته مش ضربته عشان سألته وما جاوبش، ولكن ضربته لأنه اعتدى على طالبة بالضرب والإهانة والسب".

وتحدث عطية عن أحد أسرار نجاحه في التدريس، مشيرًا إلى أنه منذ عمله مدرسًا، وصولًا لتوليه منصب عميد الكلية، والطلاب يعتبرون لحظة دخوله الفصل أو المدرج كيوم العيد، لافتًا إلى أن ذلك بسبب أنهم يفهمون من طريقته في شرح العلم جيدًا.