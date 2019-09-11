كوريا الشمالية تعلن اختبارها "راجمة صواريخ فائقة الحجم"

أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم، أنّ زعيمها كيم جونغ-أون أشرف شخصياً على اختبار "راجمة صواريخ فائقة الحجم"، مؤكّدة بذلك ما أعلنته سيول الثلاثاء من أنّ بيونج يانج أجرت تجربة صاروخية بعيد اقتراحها على واشنطن استئناف المفاوضات الثنائية في أواخر سبتمبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إنّ كيم أشرف شخصياً على التجربة الصاروخية التي هدفت إلى "قياس الوقت اللازم لنشر" راجمة الصواريخ، مشيرة إلى أنّه من المقرّر إجراء تجربة أخرى مماثلة على الأقل.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في أواخر أغسطس عن تجربة "راجمة صواريخ" كما أطلقت العديد من المقذوفات منذ بداية الصيف.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبين أمس، أنّ الشمال أطلق "مقذوفين" من منطقة كايشون في محافظة بيونغان الجنوبية (وسط) سقطا في بحر اليابان (بحر الشرق) بعدما اجتازا مسافة 330 كلم تقريباً.

وغالباً ما يستخدم الجيش الكوري الجنوبي مصطلح "مقذوف" في الحديث عن صواريخ كوريا الشمالية القصيرة الأمد.

وأتت هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعيد إبداء بيونج يانج رغبتها باستئناف المفاوضات الأميركية-الكورية الشمالية في نهاية الشهر الجاري، في عرض استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترحاب.