أبدى الفنان القدير أحمد نبيل استعداده لتقديم ورش عمل لتعليم فن "البانتوميم" وذلك أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال نبيل إنه قدم ورشا تعليمية بالفعل ولكنه تفاجأ بغياب الطلاب بعد عدد أول حصتين من الورشة، مشيرًا إلى أن فن "البانتوميم" عبارة عن سلسلة متواصلة: "إذا ممثل البانتوميم ما استمرش ما ينفعش".

وأكد نبيل أنه على استعداد لتعليم الشباب فن الحركة الصامت حال توافر مكان لذلك، مشيرًا إلى أن ممثل البانتوميم يجب أن يتمرن باستمرار ويحافظ على أكله وأن يكون ذا جسد ممشوق.

جدير بالذكر أن فن "البانتوميم" أو الحركات الإيحائية هو أحد أنواع فن التمثيل الصامت المؤدى من قبل فنان أو مجموعة فنانين على خشبة المسرح، بغرض التعبير عن الأفكار والمشاعر والآراء عن طريق الحركة الإيحائية للجسم فقط.