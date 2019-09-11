أحمد نبيل عن رفضه أعمالا فنية مؤخرًا: قالوا لي الأجر ألف جنيه

كشف الفنان أحمد نبيل عن اعتزاله الفن منذ 8 سنوات احترامًا لنفسه وتاريخه وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال نبيل إنه تلقى عروضا بالعمل في التمثيل خلال الفترة الأخيرة ولكنها رفضها كلها بسبب تدني الأجور التي كانوا يعرضوها عليه، بحسب قوله.

وتابع: "اتعرض عليا أفلام من تلامذتي أنا علمتهم سواء مخرج أو مؤلف، وبعتوا لي ولقيت البطل بياخد 10 مليون، وعاوزين يدوني ألف جنيه مقابل شغل من 6 الصبح لتاني يوم 6 الصبح وهيخلصوا في اليوم ده كل الشغل".

وأبدى نبيل استغرابه من العروض التي تلقاها، مؤكدًا أنه يتلقى تقديرا عاليا جدًا في فن البانتوميم على مستوى العالم.