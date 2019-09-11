تستعد وحدة المدارس المصرية اليابانية، لنشر قوائم المعلمين والأخصائيين الذين تم قبولهم مبدئيًا، وحصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس، على أن تعقد المقابلات الشخصية بالقاهرة (سيتم الإعلان عن تفاصيلها اليوم لاحقًا) في الفترة من الأحد 15 سبتمبر 2019 حتى الأربعاء 18 سبتمبر 2019.

وتعلن وحدة المدارس المصرية اليابانية جدول مواعيد خاص بكل محافظة، محددا به مكان وموعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه "السيرة الذاتية، 3 صور شخصية، صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجه باسم المدارس المصرية اليابانية، وصور الشهادات والمؤهلات العلمية"، ويتم تقديمها في دوسيه بلاستيك.

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