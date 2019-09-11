السجن لـ8 متهمين وبراءة 94 في أحداث شغب "قسم المقطم"

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بمعاقبة 8 أشخاص بالسجن لمدة سنة وغرامة 100 جنيه، كما برأت 94 متهما في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير "بعفرتو"، وجرى إيداعهم بواسطة حرص الدائرة، داخل القفص.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وأسامة أبو صافي.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وقضت المحكمة ذاتها في وقت سابق، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب "عفرتو" داخل القسم، ما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات، أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.