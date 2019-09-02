تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

لقاء السيسي بـ"الصباح" لم يتطرق للملف القطري بشكل مباشر.. والمقاطعة مستمرة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القمة التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارة السيسي للكويت لم تتطرق للملف القطري بشكل مباشر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

حبس المتهم بقتل أمين شرطة طعنا بسكين في الزمالك

قررت نيابة قصر النيل، اليوم، حبس المتهم بقتل أمين شرطة في الزمالك لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات. وأرسلت النيابة السكين المستخدم في الجريمة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا، قبل قليل، حبس الإرهابي حسام عادل، المتهم في قضية انفجار سيارة مفخخة أمام معهد الأورام، خلال الأسابيع الماضية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في الحادث، وعرض المتهم على النيابة مساء أمس الأحد، واستمر التحقيق معه عدة ساعات واجهته النيابة خلالها بالاتهامات المنسوبة له والتي تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في تنفيذ حادث انفجار سيارة معهد الأورام الذي خلف عددا من الضحايا بين قتيل ومصاب.

رسميا.. المالية تعلن إلغاء التعامل بالدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية، مساء أمس الأحد، إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي ليصبح التعامل على جمارك السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في البنك المركزي بداية من الأول من سبتمبر الجاري.

إعصار دوريان يضرب جزيرة باهاما.. وطواريء في أمريكا وإلغاء 665 رحلة جوية

قال المركز الوطني للأعاصير أن إعصار "دوريان" وصل للفئة الخامسة مع رياح قوية بلغت 185 ميل في الساعة وكان يتحرك غربًا على ارتفاع 5 أميال في الساعة، وضرب الإعصار جزيرة جراند باهاما في جزر البهاما ليقترب من الولايات المتحدة، بحسب "Foxnews".

جيش الاحتلال يعلن انتهاء تبادل إطلاق النار مع "حزب الله"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، انتهاء تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، بدون وقوع خسائر في صفوفه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء أمس، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

بابا الفاتيكان يطالب باتخاذ خطوات صارمة تجاه التغير المناخي

حث بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، أمس، حكومات العالم على إظهار "الإرادة السياسية" لاتخاذ خطوات صارمة في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، لافتا إلى ضرورة التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري "الفحم والنفط والغاز الطبيعي"، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مناشدة بابا الفاتيكان أتت - أيضا - من أجل أن يسلط البشر الضوء على القرارات اليومية "الضارة والمدروسة" المتعلقة بالأساليب الأنانية والاستهلاكية تجاه التعامل مع الكوكب.

حبس مراقب الشبكات بالصرف الصحي في واقعة مصرع الطفل ياسين

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس مراقب الشبكات الخاص بالصرف الصحي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت النيابة إلى المتهم تهمة الإهمال الجسيم في عمله بعد أن تبين تورطه في واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" 6 سنوات، إثر سقوطه في بالوعة صرف أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية.

هبة عبدالغني تنضم لـ "الآنسة فرح": مأخوذ عن مسلسل أمريكي

أعلنت الفنانة هبة عبد الغني، انضمامها إلى أسرة مسلسل "الآنسة فرح" للمخرج أحمد الجندي، وبحسب بيان من عبدالغني، فإن "الآنسة فرح" مأخوذ عن مسلسل أمريكى بعنوان "Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014.

كأس مصر.. الزمالك نحو خطوة من بطولته المفضلة بانتصار صعب على سيد البلد

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الإسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، ليخطو خطوة جيدا.

رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق، ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية والذي صم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات.