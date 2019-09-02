تسجيل الدخول
مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية

أحدث الأخبار

توزيع الأدوات المدرسية على طلبة القرى الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

توزيع الأدوات المدرسية على طلبة القرى الأكثر احتياجا بجنوب سيناء

بسبب إيران.. بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي

بسبب إيران.. بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي

ضبط سيارتين بـ700 تذكرة حشيش وهيروين خام في شرم الشيخ

ضبط سيارتين بـ700 تذكرة حشيش وهيروين خام في شرم الشيخ

كومباوند "تيجان" في حراسة اللجان الشعبية.. والأهالي: الشركة سحبت العمال

كومباوند "تيجان" في حراسة اللجان الشعبية.. والأهالي: الشركة سحبت العمال

بـ"دراجة السماء".. اليابان تواجه فوبيا القطار الأفعواني السريع

بـ"دراجة السماء".. اليابان تواجه فوبيا القطار الأفعواني السريع

450 ألف مواطن يسجلون بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

450 ألف مواطن يسجلون بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

اختيارات الوطن

من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

من "طعن بسكين" إلى "جنازة مهيبة".. تفاصيل قتل أمين شرطة بيد مهتز نفسيا

المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

المصاعد في مصر "كابوس لا ينتهي": حوادث مستمرة.. والأطفال في قوائم الضحايا

محال لإصلاح بطاقات التموين الذكية.. اللى اتكسر يتصلح

محال لإصلاح بطاقات التموين الذكية.. اللى اتكسر يتصلح

"الوطن" بمسرح جريمة مقتل أمين شرطة الزمالك.. والأهالي: كان مروح لعياله

من إمام مسجد الهرم لـ أمين شرطة الزمالك.. جرائم قتل على الطريق والمتهم "مهتز نفسيا"

من إمام مسجد الهرم لـ أمين شرطة الزمالك.. جرائم قتل على الطريق والمتهم "مهتز نفسيا"

مقابل 17 دولارا في الساعة.. شركة تبحث عن موظفين لتذوق الحلوى

مقابل 17 دولارا في الساعة.. شركة تبحث عن موظفين لتذوق الحلوى

الأكثر قراءة

عاجل