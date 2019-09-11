كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بخلاف البنك المركزي المصري، بنحو 38.057 مليار جنيه بنسبة 2.1% خلال 6 أشهر.

وأوضح البنك المركزي، في أحدث تقرير له، أن إجمالي أرصدة القروض المقدّمة للعملاء من البنوك سجلت 1.840 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام الجاري، مقابل 1.801 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وانخفض إجمالي أرصدة القروض المقدمة للحكومة بنحو 29.728 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة، ليسجل 540.786 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الجاري، مقابل 570.514 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجل إجمالي أرصدة الإقراض للحكومة بالعملة المحلية بنهاية يونيو 234.178 مليار جنيه، وبالعملة الأجنبية 306.608 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة لغير الحكومة إلى 67.785 مليار جنيه بنسبة 5.5% خلال الفترة نفسها، ليسجل 1.299 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام الجارٍ، مقابل 1.231 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.