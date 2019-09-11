وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومؤسسة أبو العنين الخيرية، بروتوكول تعاون لإطلاق أكبر حملة لإجراء عمليات زرع القرنية بالمجان لغير القادرين، من خلال مستشفيات ومعاهد الهيئة المتخصصة والمنتشرة بالمحافظات.

وقال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن البروتوكول ينص علي التعاون في إجراء عمليات زرع القرنية من خلال معاهد الهيئة المتخصصة في الرمد والمنتشرة في محافظات مصر، مشيرا إلى أن مؤسسة صناع الخير تتكفل بإجراء جميع الفحوصات اللازمة للعين، بالإضافة إلى فحوصات الباطنة ورسم القلب قبل التخدير.

وأكد أهمية ملف زراعة القرنية لغير القادرين حيث أن أمراض القرنية تعد السبب الرئيسي لحدوث العمى، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعكس اهتمام الدولة بتسخير كافة الهيئات والمؤسسات التابعة لها لدعم جهود المجتمع المدني في تقديم الرعاية الصحية بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة هي الذراع التعليمي والبحثي لوزارة الصحة لما لها من مساهمة فعالة فى محاولة إنهاء قوائم الانتظار، وكل العمليات الجراحية تجرى فى وحدات الهيئة على مستوى الجمهورية، وتحتل الهيئة المركز الأول فى إجراء عمليات القساطر.

وأعلن صلاح الدين، أنه سيتم افتتاح مصنع للأطراف الصناعية تابع للهيئة فى معهد التأهيل الحركى، وستكون المرة الأولى التى يتم فيها تصنيع الأطراف الصناعية بعد توقف المصنع لأكثر من 15 عامًا، وافتتاح معهد لرمد الأطفال والذي سيكون الأول من نوعه قريبا.