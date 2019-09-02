قال الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع في الأسواق، موضحًا أن الفرق كان يصل إلى دولارين بين الدولار الجمركي والدولار.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن معظم السلع الاستراتيجية باتت معفاة من الجمارك: "كما أن مصر عضو في منظمة التجارة الحرة مع 73 دولة من ثم تكون كل السلع الواردة منها معفاة من الجمارك".

وأصدرت وزارة المالية بيانًا توضح فيه الأسباب الكاملة لقرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، والعمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها.

وأوضحت "المالية" أن القرار الجديد يعد عودة للتعامل الأصلي المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وأضاف بيان الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.