أجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن اجتماعات مكثفة في مناطق سيطرتها استعداداً للعام الدراسي الجديد، حيث تقوم بالضغط على مديري المدارس والمعلمين لإلزام الطلاب بترديد ما يسمى "قسم الولاية" في طابور الصباح بدلًا من النشيد الوطني اليمني، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن القسم الذي تريد الميليشيات ترديده بدلا من النشيد الوطني، يكرس الطائفية ويمجد رموز الجماعة الموالية لإيران، فجرائم ميليشيات الحوثي لا تتوقف عند ممارساتها العسكرية على الأرض، بل تتجاوزها إلى المدارس، حيث تعمل على تحويل قاعات الدروس إلى ساحات حرب من نوع آخر، بسلاح ذخيرته هذه المرة في محاولة اللعب بعقول التلاميذ.

ويتعرض مديرو المدارس والأساتذة لضغط كبير من تلك الميليشيات، لإلزام الطلبة بترديد ما يسمى بقسم الولاية في طوابير الصباح، بدلا من النشيد الوطني، وهو قسم يدين بالولاء لقادة ميليشيات الحوثي ويكرس الطائفية، حيث إن هذه العادة سبق أن أطلقتها تلك الميليشيات في محافظة صعدة، وتحاول تعميمها على المناطق الخاضعة لسيطرتها.