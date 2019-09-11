قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مؤتمر الشباب تخطي في تفاصيله ومحتواه حوار الشباب مع المسئولين وتحول لمنصة رئاسية لشباب وإعلام مصر، ومنصة رئاسية للتفاعل بين الحاكم والشعب، في إشارة للمؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي ينعقد في مركز المنارة بالتجمع الخامس السبت المقبل.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتظر أسئلة كافة أبناء مصر وأفراد الشعب المصري، للإجابة عليها خلال فقرة اسأل الرئيس بالمؤتمر الوطني للشباب، وهي إحدى السمات المميزة لهذا المؤتمر.

وأشار إلى أن الجلسة الرئيسية للمؤتمر الوطني الثامن للشباب ستركز على تقييم تجربة الحرب على الإرهاب محليًا وعالميًا، ثم الحديث عن حروب الجيل الرابع واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهزائم الدول بأصابع وأنامل أبناءها، مؤكدًا أن المؤتمر سد فراغ موجود، وعوض غياب بعض المسئولين، وتحول لمنظومة حزبية وإعلامية ورئاسية لتلقي أفكار وإصدار قرارات.

وأوضح أن الفترة الحالية هي الأكثر ثراء في تاريخ مصر من حيث الإنجازات وتحقيق التنمية، حيث إن الترصد بمصر "تقيل وجامد" ومستمر ومتجدد ومكلف وتقف وراءه أجهزة وجماعات تملك أموال بلا حدود، مضيفًا: "المعركة مستمرة وإحنا دخلنا في خيار صعب ومعترك حقيقي، وهنقدر عليه وإن شالله نموت".

وأكد أن الجيل الحالي كتب عليه أن يتحمل جميع الفواتير السابقة، وهو قبل ذلك ووافق عليه.