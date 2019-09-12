أحيا النجم محمد حماقي والمطرب الشعبي محمود الليثي حفل زفاف الفنان الكوميدي أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، الذي أقيم، مساء الأربعاء، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وبعض من الإعلاميين.

وأشعل الليثي حفل الزفاف بعدد من أغنياته الشعبية وسط تجاوب الحضور، والرقص عليه بحصبة العروسين.

ومن جانبه، داعب "حماقي" أحمد فهمي، بعدما احتضنه عقب ظهوره في الحفل، قائلًا: "انا أصلا قبل ما أغني مكنش ينفع يبقى فرحك النهاردة وماجيش ومبقاش موجود، بعيدًا عن الغنى".

وقدم حماقي عددا من أبرز أغنياته، منها "نفسي أبقى جنبه، يا ستار، أحلى حاجة فيكي" وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلا من العروسين الحضور.

كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للعروسين، وهما يرقصان، على نغمات أغنية "واحدة واحدة" لحماقي.