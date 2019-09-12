مزق سائق توك توك جسد مبيض محارة بسلاح أبيض في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بشبين القناطر وجرى نقل المجني عليه للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى الرائد أيمن سليمان، رئيس مباحث شبين القناطر، إخطارا من مستشفى شبين القناطر المركزي بوصول المدعو"مصطفى ممدوح ع ن" مبيض محارة مصابا بجرح قطعي غائر بالصدر من الناحية اليسرى وجرح قطعي بالأنف وآخر بالحاجب الأيمن وجري تحويله لمستشفى بنها الجامعي للعلاج.

أخطر اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وبالفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين "هشام م ن" سائق توك توك بسبب خلافات مالية، تطورت لمشاجرة قام على آثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا ما به من إصابات وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأضاف قيامه بالتخلص من السلاح الأبيض بإلقائه بأحد المصارف.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وحرر عن ذلك المحضر رقم 17646 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019.