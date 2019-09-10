قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة بدأت التواصل مع محافظات الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات "ميني فان" كسيارات أجرة، وتحديد خطوط سير لها داخل المحافظات وذلك بديلا عن مركبات "التوك توك".

وأوضح شعراوي أنّ الوزارة تتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "ميني فان" وتعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف وزير التنمية المحلية في بيان أنّ الوزارة تنسق مع وزارة المالية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك، وسيتم عقد اجتماع خلال الشهر الحالي معها لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "ميني فان" مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك على التصدير فقط، موضحا أنّ الحكومة سبق ونسقت مع مصنعي "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز.

ولفت شعراوي إلى أنّ وزارة التنمية المحلية تسعى مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكي مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات الميني فان وتقديم حوافز لهم، والاستفادة من البرنامج الذي سبق وتبنته وزارة المالية، والجهات المعنية سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض، وشدد الوزير على أنّ الحكومة بوزاراتها المعنية تسعى لتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة وحضارية للمواطنين بالمحافظات والعمل على توفير فرص عمل للشباب.

وتابع وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة تراعي الجانب الاجتماعي للعاملين في هذا المجال، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال برنامج "مشروعك" الذي تنفذه الوزارة، وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد شعراوي أنّ الوزارة طلبت من المحافظات بحصر احتياجاتها من السيارات الميني فان المزمع إطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك، وتحديد خطوط السير المقترحة، وحصر تقريبي للسيارات المرخصة من الميني فان وتعمل كسيارات ملاكي وتعمل في النقل الجماعي بصورة غير رسمية تمهيدا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ وزارة الداخلية "الإدارة العامة للمرور"، تضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.