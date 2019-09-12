تحدّث الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصرية، عن فترة دراسته الجامعية خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج صباح البلد، عبر شاشة "صدى البلد".

وقال حواس: "كنت طالب فاشل، وكنت بنجح من السنة للتانية بالقوة، وعمري ما سقطت، واتخرجت بتقدير مقبول".

وعن بداية عمله في الآثار، انتقد حواس بعض العاملين في هذا المجال، قائلا: "في الأول لقيت الناس لا يحتملوا، ولحد النهارده فيه ناس صعبة وفظيعة بيحقدوا على بعض بشكل غير طبيعي، وفي النهاية لعنة الفراعنة تصب عليهم كلهم، وقلت مش هشتغل معاهم".

وتابع عالم الآثار أنّه ظلّ لمدة عام يحاول الالتحاق بوزارة الخارجية، لكنه عاد للعمل في مجال الآثار مرة أخرى، لافتًا إلى أنّه اكتشف تمثال للملكة أفروديت إلهة الحب والجمال عند المصريين: "وأنا بنضف التمثال قلت عثرت على حبي وعشقت الآثار".