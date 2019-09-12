أعلنت وزارة التعليم العالي، أعداد المتقدمين لتسجيل رغباتهم في موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني)، والذي بدأ من يوم السبت الموافق 17/8/2019 حتى يوم السبت الموافق 31/8/2019.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل، من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة، التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وكشفت الوزارة وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات، والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17 ألف طالب وطالبة.

وأضافت أن 197146 طالبا وطالبة تقدموا بموقع التنسيق الإلكتروني، من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وأكملت: بلغ عدد الطلاب المرشحين 191159 طالبا وطالبة، طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن 5987 طالبا وطالبة، ضمنوا رغبات لا تتناسب ومجموعهم والحد الأدنى المعلن، منوها بأنه سوف يجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

ولفتت إلى أنه سيجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهولاء الطلاب، لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين يوم الجمعة الموافق 13/9/2019.

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات)

سيجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم السبت الموافق 14/9/2019، حتى يوم الإثنين الموافق 16/9/2019.

التحويل بين الكليات الجامعية

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-

· التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

· التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وفي حدود النسبة المقررة.

. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

. لا توجد تحويلات ورقية.

. التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب، على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد، المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

. لا توجد تحويلات ورقية.

في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة، فقط يجري باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.