توفيت، اليوم، معلمة إثر إصابتها بغيبوبة سكر، أثناء عملها بأحد قاعات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد إبراهيم زيد الحديثة بمنطقة الفلل ببنها.

وجرى نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة.

تلقى الرائد طه حسين، رئيس مباحث قسم ثان بنها، إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول جثة سمية محمد إبراهيم، معلمة رياض أطفال بمدرسة الشهيد إبراهيم زيد "الحديثة" ببنها.

وأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وتبين من الكشف على الجثة أن المدرسة توفت إثر إصابتها بغيبوبة سكر، حيث تعاني من المرض المزمن منذ فترة وأكد زملائها أنها وقعت في دفتر الحضور صباحا، ودخلت القاعة لممارسة عملها ليفاجئوا بإصابتها بالإغماء،وهرعت إليها الزائرة الصحية، لتكتشف دخولها في غيبوبة، وقامت إدارة المدرسة باستدعاء الإسعاف لنقلها للمستشفى حيث لفظت أنفاسها الاخيرة قبل وصولها للمستشفى.