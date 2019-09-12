أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، وذلك اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم الخميس، وجاء نص القرار كالتالى: