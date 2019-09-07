قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يظن أن كلمة فراعنة لا يجوز أن تطلق على المسلمين، باعتبار أن الفراعنة كانت فئة ضالة، وبعض تجار الدين يسيئون للفراعنة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن كلمة الفراعنة ليست بالضرورة أن تكون علامة على الظلم أو الإجحاف، بخاصة أن الفراعنة كان بينهم أولياء لله، معقبًا: "الفراعنة دول كان فيهم أنقى أنواع البشر، وكان بينهم امرأة فرعون، امرأة فرعون ستحشر مع موسى عليه السلام".

وتابع أن امرأة نوح عليه السلام ستحشر مع فرعون، متابعًا: "من أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه، حتى ولو كان ابن نبي من أنبياء الله".