قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن هناك مشروعين لتطوير منطقة سور مجري العيون "المنطقة كانت مليانة ورش دباغة الجلود ومعظهم انتقلوا إلى الروبيكي، واتحولت المهنة من كلمة ورشة لمصنع".

وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC" أنه قد تم نقل ما يقرب من 770 أسرة إلى منطقة الأسمرات 3، وهي عمائر تحتوي على 10 أدوار بمصاعد كهربائية، موضحا أن الصندوق قد عمل على إنشاء مصانع الجلود بالروبيكي بتصميم عالمي يتيح للمستوردين التعاقد مع العاملين هناك: "المستورد نَفسه لما يجي يشوف شكل المصنع هيطلب التصدير؛ وهنقدر نخلق أسواق تانية تستورد مننا لأن الجلود المصرية ليها اسم في الأسواق العالمية".

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن منطقة سور مجري العيون ستتحول إلى منطقة اقتصادية ثقافية سياحية تجارية وسكنية استثمارية "بنحاول نرجع القاهرة للمظهر التاريخي للفسطاط كأجمل مدن العالم"، مشيرا إلى أن مشروع "عين الحياة" هو مكان غني وتستطيع الدولة إخراج مشروعات ضخمة من خلاله.