ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة قبل بيعها بالأسواق في الفيوم

تمكنت مديرية التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة محملة بـ 500 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة، قبل بيعها في الأسواق للمواطنين، وذلك خلال حملة تموينية ببندر الفيوم، وتبين بالكشف البيطري عليها، أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

أشرف على الحملة، المهندس سيد حرزالله، وكيل مديرية التموين بالفيوم، بالاشتراك مع الرقابة التموينية بالمديرية، وإدارة التموين ببندر أول الفيوم، برئاسة المهندس محمود عبد التواب، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، وتمكنت من ضبط السيارة، وتبين أنها محملة بـ 500 كيلوجرام لحوم فاسدة عبارة عن 8 أرباع ورأس، وأحشاء قبل بيعهم بالأسواق.

كانت المديرية، نظمت الحملة، بعد تلقي إدارة الرقابة التموينية، شكوى تليفونية، بوجود سيارة بها لحوم بمنطقة درب الطباخين، وعلى الفور، توجهت الحملة المكبرة لضبط السيارة، وتم التحفظ على المضبوطات.

وأفاد تقرير الطب البيطري بفساد اللحوم، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 12605 جنح بندر الفيوم لسنة 2019م، وأخطرت النيابة للتحقيق.