تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث متوقع حدوثها، اليوم الجمعة 13 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير الأوقاف يفتتح مسجدًا بمحافظة الشرقية

يفتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الشريقة ممدوح غراب، 24 مسجدًا بمحافظة الشرقية، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الشرقية، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل).

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبدأ إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك. ف.، وسيتم ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

حفل توقيع الطبعة المصرية من رواية "ناقة صالحة"

تنظم مكتبة تنمية في السابعة مساء اليوم، بفرعها في المعادي حفل توقيع للطبعة المصرية من رواية "ناقة صالحة" للكاتب الكويتي سعود السنعوسي.

الأوبرا تنظم حفلا غنائيا بمناسبة ذكرى رحيل رياض السنباطى.

تنظم دار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير بالأوبرا، حفلا غنائيا تحييه الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار رياض السنباطي.

أوبرا الإسكندرية تحيي حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور

تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء، الثامنة مساء، حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور.

حفل روك عربي مع فرقة ملاذ في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي، السابعة مساء، حفل روك عربي مع فرقة ملاذ، بقاعة النهر، في مقر ساقية الصاوي بالزمالك.

الإسماعيلي يواجه أهلي بنغازي في كأس العرب للأندية

يلتقي فريقا الإسماعيلي وأهلي بنغازي الليبي، في السادسة، على استاد الإسماعيلية في جولة الذهاب بدور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال كأس "محمد السادس".

فرنسا تواجه الأرجنتين في نصف نهائي بطولة العالم للسلة

يواجه المنتخب الفرنسي لكرة السلة نظيره الأرجنتيني، والمنتخب الأسترالي والإسباني في إطار مباريات نصف النهائي لطولة العالم 2019 المقامة حاليا في الصين.

مايوركا يصطدم باتليتك بلباو في الليجا

يلتقي فريقا مايوركا واتليتك بلباو، في التاسعة مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.