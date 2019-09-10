تقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار اليوم 10 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وعودة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك أالأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.