سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

انخفض سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 11 سبتمبر في البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية من بينها البنك الأهلي وبنك البركة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.