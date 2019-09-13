"الدولي للسياحة": مصر حققت طفرة في قطاع السياحة

أشادت جلوريا جيڤارا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC وزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، بالطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، في ظل جهود الوزارة السياحة بشأنه، وما تقوم به الآن للنهوض به، وإدراكها لمدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ودعت "جيفارا"، وزارة السياحة، للمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة في سان خوان، في بورتوريكو، خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2020، وذلك لعرض تجربة مصر للنهوض بالقطاع من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ليكون نموذجا يحتذى به للدول الأعضاء في المجلس الدولي للسياحة والسفر.

جاء ذلك، خلال مشاركة "جلوريا جيڤارا" في أعمال اجتماعات الدورة الـ 23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية

الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر، أشادت أيضا بالوتيرة السريعة التي تسير بها وزارة السياحة المصرية، لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، وكذلك بالتعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، في ظل الجهود التي تقوم بها الولى للنهوض بالقطاع.

وأعربت جلوريا جيڤارا عن رغبتها في تقديم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية، كنموذج للدول الأخرى.

وفازت مصر بجائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر، خلال انعقاد الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019 في أبريل الماضي بمدينة إشبيلية بإسبانيا.

ويمنح المجلس هذه الجائزة السنوية، تقديرا للجهود المبذولة من الدول، أو المسئولين بالدول الذين نجحوا، من خلال السياسات والمبادرات التي طبقوها في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة، وأظهرت بلادهم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، نشر، في مارس الماضي، تقريرا عن السياحة في عدد من الدول المختلفة، استعرض خلاله نتائج البحث الجديد الذي أجراه المجلس لعام 2018، وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة في 185 دولة.

وأظهر البحث أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في 2018، حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا، إذ حقق القطاع زيادة في أعداد السياحة بنسبة 16.5٪، وهذا أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9٪.

وأرجع المجلس هذه الانتعاشة إلى جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية، والتي ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية الشهيرة، وزيادة استثماراتهم في مناطق التنمية السياحية الجديدة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ويمثل المجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC، القطاع الخاص العالمي للسياحة والسفر، ويتألف من أعضاء من مجتمع الأعمال العالمي ويعمل مع حكومات الدول لرفع الوعي بصناعة السفر والسياحة.