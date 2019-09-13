حملة لإزالة إشغالات الشوارع وتعديات الأرصفة بمدينة كفر الشيخ 

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة كفر الشيخ، مشيدا بأعمال الحملة ومقدما الشكر لرجال الأمن والإشغالات على تعاونهم الكامل في رفع الإشغالات بجميع شوارع العاصمة، وتحقيق الانضباط في شوارع المدينة، موجها باستمرار بذل الجهد وتكثيف تلك الحملات حتى يتم القضاء بصفة نهائية على الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين والأرصفة بكفر الشيخ.

استهدفت حملة بقيادة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع الإشغالات بشارع عبد الهادي راضي، وشارع المصنع، وشوارع النبوي المهندس، والخليفة المأمون، وإبراهيم المغازي، والبلدية، وشارع عبد السلام عارف بشرق كفر الشيخ.

وأكد، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على استمرار تلك الحملات لتقوم بأعمالها على فترتين تشمل الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساءا وتنتهي منتصف الليل.

وأضاف بأن الهدف من تلك الحملات تنظيف شوارع كفر الشيخ من عشوائيات الإشغالات والباعة الجائلين، وتنظيم العمل أمام جميع المحلات وعودة الشوارع إلى عامة المواطنين لأن الشارع ملك لجميع المواطنين.

وشارك بالحملة اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمود الكموني، مأمور قسم أول كفر الشيخ، والمقدم محمود الطيب، نائب رئيس شرطة مرافق كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة، وطارق الباجوري، مدير قسم الإشغالات بالوحدة، وعدد كبير من رجال الشرطة ورجال الإشغالات بكفر الشيخ، بجانب معدات الحملة الميكانيكية.