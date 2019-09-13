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ضحايا ضمور العضلات: عايزين نعيش

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"الدولي للسياحة": مصر حققت طفرة في قطاع السياحة

"الدولي للسياحة": مصر حققت طفرة في قطاع السياحة

حرصا على التنسيق الحضاري.. توحيد شكل الإعلانات في كفر الشيخ 

حرصا على التنسيق الحضاري.. توحيد شكل الإعلانات في كفر الشيخ 

حملة لإزالة إشغالات الشوارع وتعديات الأرصفة بمدينة كفر الشيخ 

حملة لإزالة إشغالات الشوارع وتعديات الأرصفة بمدينة كفر الشيخ 

عاجل.. الذهب يرتفع 3 جنيهات في تعاملات اليوم الجمعة

عاجل.. الذهب يرتفع 3 جنيهات في تعاملات اليوم الجمعة

"العربية للتصنيع" تبحث مع "الغرف الإيطالية" توطين صناعة معدات الرخام

"العربية للتصنيع" تبحث مع "الغرف الإيطالية" توطين صناعة معدات الرخام

قوى عاملة الإسكندرية تعقد ندوة لتعزيز حقوق طرفي العملية الإنتاجية

قوى عاملة الإسكندرية تعقد ندوة لتعزيز حقوق طرفي العملية الإنتاجية

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ضحايا ضمور العضلات: عايزين نعيش

ضحايا ضمور العضلات: عايزين نعيش

أولى خطوات تغيير نظام الامتحانات.. "الاختبار الموحَّد" الطريق إلى خريج جامعة عالمى

أولى خطوات تغيير نظام الامتحانات.. "الاختبار الموحَّد" الطريق إلى خريج جامعة عالمى

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