ألقت قوات الشرطة القبض على شاب، من قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، أقدم على سكب بنزين، وإشعال النيران، في حفل زفاف لخطيبته السابقة بالقرية، انتقاما لخطبتها من شخص آخر غيره، مما أدى لإصابة 6 من الحضور بالحفل بحروق، توفي منهم طفل، اليوم.

كانت مستشفى الفيوم العام، استقبلت، مساء الخميس، 6 مواطنين من قرية الشيخ فضل، بينهم 3 أطفال، مصابين بحروق بدرجات مختلفة، بينهم طفل مصاب بحروق 90% وطفلة مصابة بحروق 60%، واحتجزا في المستشفى تحت الملاحظة للعلاج، بينما تقرر خروج المصابين الأربعة الباقين.

وتبين من أقوالهم في محضر الشرطة الأولي، أنهم كانوا في حفل زفاف بالقرية، وجاء شاب كان خطيب للعروس، وجرى فسخ خطبتهم من قبل، وسكب بنزين داخل مكان حفل العرس، وأشعل النيران، انتقاما من خطبة خطيبته السابقة لآخر غيره، فأمسكت النيران في عدد من الحضور، وتم إبلاغ الشرطة، والإسعاف، ووصلت سيارات الإسعاف إلى المكان، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بالمكان.

وألقت الشرطة القبض على الشاب، وجرى اقتياده إلى مركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق معه.

ووفقا لمصدر طبي بمديرية الصحة بالفيوم، فإن الحريق أسفر عن إصابة من "ع.ا.أ" 5 سنوات، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 90%، ووضع تحت العلاج بالمستشفى، والذي تدهورت حالته، وتوفي، اليوم، وإصابة كلا من "نورا عبدالنبي حسين" 5 سنوات، مصابة بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 60%، ووضعت تحت الملاحظة للعلاج بالمستشفى، و"مديحة محمد مسعود" 65 سنة، و"مصطفى فايد السيد" 27 سنة، و"حسام عيد فادي" 7 سنوات، و"شيماء عاشور محمد"27 سنة"، بحروق متفرقة بالجسم، وتقرر خروجهم من المستشفى لتحسن حالتهم.

ولم تصدر مديرية أمن الفيوم، بيانا بشأن تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.