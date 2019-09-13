فريق الغوص: جثة طالب المنصورة عالقة بين الصخور.. وننتظر "الونش" لرفعها

يكثف فريق من الغطاسين من جهودهم لإخراج جثة أحمد مجدي محمد صبري، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، من قرية ميت طاهر مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، من بين الصخور علي شاطئ دمياط الجديدة.

وقال إيهاب المالحي، أحد الغطاسين بفريق الغوص التى واصلت عملها حتى العثور على مكان الجثة، إنه بمجرد أن وصل خبر غرق أحمد مجدي، تم نشر إعلان في جميع جروبات الغوص، وحضر فريق غوص من الإسكندرية، وشعروا بوجود رائحة في مكان معين.

وأضاف، في بث مباشر بحضور عدد من الغطاسين من مكان العثور علي الجثمان: "عثرنا علي الجثمان إلا أنه عالق بين الصخور، وننتظر وصول مركب بونش لرفع بلوكين، وسينزل أحد الغطاسين إلى المياه لانتشال الجثة".

وقال محمد عرفات، أحد أهالي القرية، إن الجثة ما تزال عالقة بين الصخور، وننتظر وصول ونش من محافظة دمياط لرفع الصخور والتمكن من انتشال الجثة.

وتعرض أحمد مجدي، في حدود الساعة 5 مساء يوم الأربعاء الماضي مع أحد زملائه للغرق، وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ صديقه فيما اختفى أحمد .