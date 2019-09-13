أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تنظيم ملتقى توظيف بمحافظة الفيوم، للشباب من سن 18 وحتى 40 سنة، وذلك يوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري، بنادي محافظة الفيوم الرياضي أمام استاد الفيوم، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

يقام الملتقى بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، وشركة مايكروسوفت مصر، وذلك بمشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل مناسبة للمؤهلات العليا والمتوسطة في المجالات التالية:

- السياحة والمطاعم والهايبر ماركت

- القطاع الزراعي والصناعي بالمحافظة

- قطاع الأمن

- قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء

- قطاع الوظائف المتنوعة (وظائف إدارية)

للتسجيل في الملتقى، يجب تعبئة استمارة التقديم من هنــــــــا، والحضور في الموعد والمكان المحددين.