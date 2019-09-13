تقدم "الوطن"، تغطية مباشرة لقصة غرق طالب كلية الطب بجامعة المنصورة أحمد مجدي، الذي غرق بأحد شواطئ مدينة دمياط الجديدة منذ يومين، وتجري محاولات انتشال جثته بعد العثور عليها عالقة بين الصخور.

06:25 مساء الخميس تفاصيل غرق طالب طب المنصورة في بحر دمياط الجديدة

توفي طالب بكلية الطب جامعة المنصورة غرقًا، أمس الأربعاء، بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، ولم يخرج جثمانه من المياه حتى كتابة هذا التقرير، الأمر الذي دعا أصدقاء الطالب لتدشين هاشتاج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعنوان #انقذوا _أحمد_مجدي.

07:56 مساء الخميس خال أحمد مجدي لـ"الوطن": عايزين نعرف عايش ولا ميت وأمه منهارة على الشط

"انقذوا أحمد مجدي".. هاشتاج انتشر خلال الساعات الأخيرة على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، طالب المشاركون فيه بسرعة إنقاذ شاب غرق بمياه أحد الشواطئ في مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

محمد سليمان، خال أحمد مجدي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة المنصورة، قال إن أحمد سافر من قريتهم "الطاهر" بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، لقضاء عدة أيام في المصيف رفقة أحد أصدقائه.

09:19 مساء الخميس زملاء أحمد مجدي بطب المنصورة لـ"الوطن": مكافأة لأي غطاس يعثر عليه

24 ساعة عاشها طلبة كلية الطب بجامعة المنصورة بين القلق والحزن والخوف، تضامنًا مع عائلة وأسرة صديقهم أحمد مجدي الذي غرق في أحد شواطئ محافظة دمياط، ولم تخرج جثته حتى الآن، فمن مساندة أسرته لمحاولة البحث عنه للتفكير في طرق يمكن من خلالها مساعدتهم، كانت الساعات الماضية صعبة عليهم.

04:10 مساء الجمعة أهالي ميت طاهر يتوجهون لمساندة أسرة أحمد مجدي في البحث عنه بمياه دمياط

سافر عدد كبير من أهالي قرية "ميت طاهر" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، للبحث عن أحمد مجدي محمد صبري، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة في مياه البحر المتوسط على شاطئ دمياط الجديدة، ولمشاركة أسرته في محنتها.

04:28 مساء الجمعة العثور على جثمان طالب طب المنصورة الغارق معلقة بين الصخور

ظهرت جثمان أحمد مجدي صبري طالب طب جامعة المنصورة، معلقة بين الصخور بالقرب من ميناء دمياط، ووجهت قوات مباحث دمياط الجديدة برئاسة الرائد محمد مجاهد دوريات للبحث عنه، بالاشتراك مع منقذين جلبهم أسرة الفقيد للبحث عنه، حيث جرف التيار الجثمان ليظهر بين الصخور، فيما انتقلت قوات حرس الحدود بالاشتراك مع لنش من ميناء دمياط توجه، اليوم، للبحث عنه بعد استغاثة ذوي الفقيد بهم.

05:51 مساء الجمعة فريق الغوص: جثة طالب المنصورة عالقة بين الصخور.. وننتظر "الونش" لرفعها

يكثف فريق من الغطاسين من جهودهم لإخراج جثة أحمد مجدي محمد صبري، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة المنصورة، من قرية ميت طاهر مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، من بين الصخور علي شاطئ دمياط الجديدة.

07:43 مساء الجمعة محافظ الدقهلية: 6 بحارة لانتشال جثة طالب المنصورة العالقة بالصخور

قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، أنه تم تشكيل فريق إنقاذ بحري مكون من 6 بحارة بقيادة حاتم قابيل نائب رئيس مدينة جمصه، للبحث عن جثمان طالب كلية الطب الغريق أحمد مجدي ابن قرية ميت طاهر مركز منية النصر منذ حدوثه، وتولى الفريق عمليات البحث عن جثمان الطالب حتى تمكنوا من العثور عليه عالقا بين صخور شاطئ ميناء مدينة دمياط الجديدة، ويواصل هذا الفريق جهوده لانتشال الجثمان.

07:56 مساء الجمعة قائد إنقاذ جثمان أحمد مجدي يكشف تفاصيل "18 ساعة بحث": "وعدت أمه هخرجه"

كشف مروان غزال، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، وقائد الفريق المتطوع لاستخراج جثة أحمد مجدي طالب كلية الطب لجامعة المنصورة، والذي غرق بأحد شواطئ مدينة دمياط الجديدة منذ يومين، عن تفاصيل 18 ساعة من البحث عن جثته واستخراجها من المياه.

وقال غزال في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن أسرة أحمد مجدي وأصدقائه اتصلوا بهم هاتفيًا الساعة العاشرة، مساء أمس الخميس، ليتحرك رفقة فريقه المكون من 3 غواصين معه، هم الكباتن إبراهيم ومحمد القرموطي ومحمد بحرية، من الإسكندرية ليصلوا الشاطئ الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة.

11:22 مساء الجمعة أول صور لمحاولات انتشال أحمد مجدي طالب المنصورة الغارق في دمياط

حصلت "الوطن" على صور لمحاولات انتشال جثمان طالب الطب الغارق في دمياط أحمد مجدي، حيث تواصل هيئة ميناء دمياط جهودا كبيرة في إخراج جثة طالب الطب الغريق من بين الصخور الخرسانية حيث تم اكتشافها وتعذر إخراجها حتى الآن.

ويصاحب غطاسو الهيئة لنش إرشاد ببذل اقصى جهدهم في تقطيع وتفتيت الصخور التي تعوق اخراج الجثة بإستخدام شنيور "هيلتي" كبير.

وتوفي طالب بكلية الطب جامعة المنصورة غرقًا، الأربعاء الماضي، بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، ولم يخرج جثمانه من المياه حتى كتابة هذا التقرير، الأمر الذي دعا أصدقاء الطالب لتدشين هاشتاج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعنوان #انقذوا _أحمد_مجدي.

ولازالت المحاولات جارية لاستخراج جثة الطالب الغريق قبل موعد المد المتوقع لمياه البحر، الذي سوف يزيد من صعوبة التعامل مع الصخور الخرسانية.

11:28 مساء الجمعة أحد الأهالي: جثة أحمد مجدي لازالت عالقة.. وعملية تفتيت الصخور مستمرة

نفي محمد عرفات، أحد أهالي قرية ميت طاهر مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية استخراج جثة أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة من بين الصخور في دمياط الجديدة، وقال إنه ما تزال عملية تفتيت الصخور جارية.

وأضاف عرفات لـ"الوطن" أن الجثة ما تزال عالقة بين الصخور الضخمة والتي صعب التعامل معها باستخدام لودر لضخامتها.

11:47 مساء الجمعة هيئة ميناء دمياط تسارع لانتشال جثة طالب المنصورة بين الصخور قبل "المد"

تواصل هيئة ميناء دمياط الجهود لاستخراج جثة طالب الطب الغريق من بين الصخور الخرسانية حيث تم اكتشافها وتعذر إخراجها حتى ساعته حيث يقوم غطاسوا الهيئة بمصاحبة لنش إرشاد ببذل أقصى جهدهم في تقطيع وتفتيت الصخور التي تعوق إخراج الجثة باستخدام شنيور هيلتي كبير.