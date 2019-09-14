شقيق صديق طالب الطب الغريق: أخي في حالة هستيرية وينادي "أحمد عايش"

"سافر لأخي ليقضي معه يومين قبل بدء الدراسة وطلب منه ينزلوا البحر فغرق" هكذا يحكي محمد عبد المنعم الشاذلي، شقيق محسن الذي كان بصحبة أحمد مجدي طالب طب المنصورة الغارق في أحد شواطئ دمياط، إلا أن الإنقاذ البحري على الشاطئ تمكن من إنقاذ شقيقه.

وقال الشاذلي لـ"الوطن"، اليوم، أحمد مجدي ومحسن أخي أصدقاء وزمايل إلا أن أحمد دخل كلية الطب، ومحسن دخل كلية علاج طبيعي في جامعة "حورس" الخاصة بدمياط الجديدة ولذلك أخي يقيم في دمياط الجديدة إقامة دائمة.

وأضاف أنهما نزلا إلى البحر معا، حتى وصل ارتفاع المياه إلى "نصف صدر أخي" وفجأة جاءت موجه شديدة، جذبتنهما للداخل فاختفى أحمد وظل أخي ينادي عليه، وجذبه الموج حتى وصل أحد الشواطئ الخاصة، وهناك شاهده المنقذين وتمكنوا من إخراجه من المياه وهو في حالة هستيرية وينادي يا أحمد يا أحمد، ونقلوه للمستشفى في حالة خطرة، موضحا أن حالته لا تزال غير مستقرة، ويردد "أحمد لسه عايش"، وأن شقيقه طلب أن يحضر جنازة صديقه في حالة استخراج الجثة.

وتوفي طالب بكلية الطب جامعة المنصورة غرقًا، الأربعاء الماضي، بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، ولم يخرج جثمانه من المياه حتى كتابة هذا التقرير، الأمر الذي دعا أصدقاء الطالب لتدشين هاشتاج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعنوان #انقذوا _أحمد_مجدي.

ولازالت المحاولات جارية لاستخراج جثة الطالب الغريق قبل موعد المد المتوقع لمياه البحر، الذي سوف يزيد من صعوبة التعامل مع الصخور الخرسانية.