كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أنه جارِ نقل جثمان أحمد مجدي، طالب طب المنصورة الغارق بمياه دمياط الجديدة، إلى مستشفى الأزهر الجامعي.

وانتشل غطاسو هيئة ميناء دمياط، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، وعدد من الجهات المعنية، جثمان طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، الذي غرق بمياه مدينة دمياط الجديدة، الأربعاء.

وجرى استخراج الجثمان، اليوم السبت، ومنع أهالي الغريق أي شخص من تصويره.

وفي الساعة 5 مساء الأربعاء الماضي، تعرض أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة والمقيم بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، وزميله للغرق، وتمكن الإنقاذ من إنقاذ صديقه.