عاجل.. جثمان أحمد مجدي يغادر مستشفى الأزهر الجامعي استعدادا لدفنه في الدقهلية

غادر جثمان أحمد مجدي، طالب كلية طب المنصورة الغارق بمياه دمياط الجديدة، مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط متوجهًا نحو قريته في الدقهلية.

وأكد أحمد مصطفى، زميل الراحل، لـ"الوطن" أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام، عقب صلاة الفجر، في قرية ميت الطاهر بمركز منية النصر التابع لمحافظة الدقهلية، والذي ينتمي إليها الراحل.

وانتشل غطاسو هيئة ميناء دمياط، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، وعدد من الجهات المعنية، جثمان طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، الذي غرق بمياه مدينة دمياط الجديدة، من الأربعاء.

وفي الساعة 5 مساء الأربعاء الماضي، تعرض أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة والمقيم بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، وزميله للغرق، وتمكن الإنقاذ من إنقاذ صديقه فيما اختفي أحمد، حتى عثر على جثمانه وتم انتشال جثته اليوم السبت.