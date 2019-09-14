غواص متطوع بعملية انتشال جثة أحمد مجدي: تفتيت الصخور استمر 9 ساعات

قال إيهاب المالحي، أحد الغواصين المتطوعين بعملية انتشال جثمان أحمد مجدي، طالب الطب بجامعة المنصورة الغارق بأحد شواطئ مدينة دمياط الجديدة، منذ الأربعاء الماضي، وكانت جثته عالقة بين الصخور، إن انتشال جثة الطالب من أصعب عمليات الإنقاذ التي خاضها في حياته.

وأضاف "المالحي" لـ"الوطن"، أن صعوبة تلك العملية تكمن في احتياجها للعديد من الأدوات الكبيرة والثقيلة، التي لا تتوفر عادةً للغواصين، موضحًا أن عقب عثورهم على الجثة طلبوا ونش لرفع الصخور وانتشال الجثمان، إلا أن ما توافر حفار صخور "هيلت".

وأكد أن عملية تكسير الصخور استغرقت حوالي 9 ساعات، تحطمت خلالها "البونطة" التي تقوم بتكسير الصخور وتم تغييرها، لأن الصخور قاسية وقوية للغاية، مؤكدًا حرصهم الشديد على خروج الجثة سليمة، وهو ما قاموا به بالفعل عقب تكسير الصخور.

وانتشل غطاسو هيئة ميناء دمياط، بالاشتراك مع قوات حرس الحدود، وعدد من الجهات المعنية، جثمان طالب كلية الطب بجامعة المنصورة، الذي غرق بمياه مدينة دمياط الجديدة، الأربعاء.

وجرى استخراج الجثمان، اليوم السبت، ومنع أهالي الغريق أي شخص من تصويره.

وفي الساعة 5 مساء الأربعاء الماضي، تعرض أحمد مجدي الطالب بكلية طب المنصورة والمقيم بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، وزميله للغرق، وتمكن الإنقاذ من إنقاذ صديقه.