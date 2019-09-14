كشف مصدر عسكري عراقي اليوم، عن أنّ قوات الجيش ستتمركز قرب حدود كل مدينة، وذلك بعد تسلم الشرطة المحلية الملف الأمني، ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية عن المصدر العسكري قوله: "قوات الجيش ستكون في الوقت الحالي على مقربة من المدن وجاهزة لدعم الشرطة المحلية، في حال حدوث أي طارئ بشكل لا يتجاوز بضع دقائق للوصول إلى أي مكان بتلك المدن".

وأضاف المصدر العسكري أنّ إخلاء الأحياء السكنية والابتعاد عن الأسواق والتجمعات المدنية بشكل عام من قبل الجيش يمنح شعورا للمواطنين بتحسن الأمن ويخفف من الظواهر المسلحة في الشارع.

وكان المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن قال في وقت سابق، إنّ هناك جدولة لعملية استلام الملف الأمني لقوات الشرطة الاتحادية دستوريا وقانونيا، مؤكدا أنّ بداية الشهر المقبل ستستلم القوات مهام 4 محافظات.