وجه الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم المؤتمر الوطني الثامن للشباب التحية، التحية لأبطال مصر بدورة الألعاب الأفريقية، وفريق المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، الحائز على بطولة العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي يستمر ليوم واحد، بحضور 1600 شاب من مختلف القطاعات في الدولة، ويتناول المؤتمر عددا من المحاور المهمة التي تتضمن أهم التحديات التي تواجه الدولة، في 3 جلسات على مدار اليوم.

وتتناول الجلسة الأولى محور تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا ويجرى فيها استعراض تطور الإرهاب وتناميه في المنطقة وتأثيره على مصر والعالم بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي تواجهها مصر.

يعقبها الجلسة الثانية بعنوان "تأثير نشر الشائعات في ظل حروب الجيل الرابِع على الفرد والمجتمع"، وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الثالثة تحت عنون "اسأل الرئيس" والتي من خلالها يجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أسئلة المواطنين.