أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشيرة خليفة حفتر، اليوم، مقتل 3 من القادة العسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة "طرابلس".

وأشار مكتب الإعلام الحربي، في بيان، إلى أنه من بين القتلى قائد اللواء التاسع في مدينة ترهونة العقيد عبدالوهاب المقري وقائد اللواء السابع في القوات المسلحة النقيب محسن الكاني، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان سلاح الجو التابع لـ"الجيش الوطني الليبي"، أعلن أمس الجمعة، إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية، كما أعلن تدمير كافة ثكنات الطائرات التركية المسيرة في مدينة مصراته الواقعة غرب البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر محلية بسقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بين "الجيش الوطني الليبي" وقوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني"، في ضواحي العاصمة "طرابلس"