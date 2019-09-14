الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والخريف 23 سبتمبر

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في تحسن لحين بداية فصل الخريف بعد 9 أيام من الآن، وتحديدا في 23 سبتمبر الجاري.

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن حالة الطقس في تحسن مستمر على جميع أنحاء الجمهورية، ومستمر التحسن على مدار هذا الأسبوع بالإضافة إلى انخفاض درجيتن في درجات الحرارة لتصل إلى 31 درجة على معظم انحاء الجمهورية.

وتابعت: بدأت مرحلة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والتي بدأت اليوم في الإسكندرية وستستمر حتى غدا الأحد، وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة، والشبورة المائية ستكون موجودة في الصباح الباكر.