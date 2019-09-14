قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمليات الإرهابية تهدف إلى إضعاف قدرة الدول الوطنية، مشيرًا إلى أن تكلفة تغذيته واستخدامه كأداة ليست كبيرة.

السيسى: الإرهابيين يستخدمون البندقيات والعبوات الناسفة لتخويف المصريين

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر الثامن للشباب "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، أن الصاروخ الواحد بالطائرة يمكن أن يتكلف 3 ملايين دولار، متابعا: "الإرهابيين يستخدمون البندقيات والعبوات الناسفة لتخويف المصريين ساعتها يبقى عندكم خيار من اتنين يا نسلملهم يحكموا مصر أو نقف".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.