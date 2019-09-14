قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الصراع بين الدولة المصرية والإرهاب سيستمر، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى طريقة التعامل مع الإرهاب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر الثامن للشباب "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا": "إحنا لغاية دلوقتي لم نتصدَ فكريًا للإرهاب كما ينبغي، الناس فاكرة إننا هنضيع ديننا، وأنا بقولكم إن فكرة الإرهاب شيطانية أساسها ضرب مركز ثقل الدين للشعوب".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.